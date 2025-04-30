Дома в приграничье стали массово оснащать уличными видеокамерами

Mash: дома в приграничье оснащают камерами видеонаблюдения из-за дронов и ДРГ

Многоквартирные и частные дома в приграничье начали массово оснащать уличными камерами. Об этом сообщает Mash.

Спрос на услуги видеонаблюдения в приграничных регионах России вырос на 30–50% за последний год. Увеличение запросов на установку камер спровоцировано вторжением украинских войск на территорию Курской области. Чаще всего с подобными просьбами обращаются ТСЖ в многоквартирных домах, следом — жители частных.

Видеонаблюдение требуется для мониторинга ситуации, оперативной оценки ущерба от прилетов, борьбы с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) и вычисления подозрительных автомобилей.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что и президенту РФ Владимиру Путину хорошо известно о тяготах и проблемах, с которыми столкнулись жители граничащих с Украиной регионов.

Незадолго до этого командир «Ахмата» высмеял заявление об организованном выводе ВСУ из Курской области.

Ранее в Минобороны рассказали о количестве сбитых за ночь беспилотников над регионами России.