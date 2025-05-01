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Опубликованы кадры эвакуации мирных жителей в Суджанском приграничье

«Северный ветер» показал кадры эвакуации гражданских в Суджанском приграничье
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Появились кадры эвакуации гражданских лиц из Суджанского приграничья, проведенной российскими военнослужащими. Видео опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

Операцию осуществила группировка «Север», выведя людей из зоны боевых действий через лесные массивы в безопасное место.

В сообщении администрации подчеркивается, что эвакуация мирных жителей, оставшихся на оккупированных территориях, является для российских военных задачей, равной по важности боевым действиям.

«На видео запечатлена уникальная операция: бойцы сначала помогли гражданам укрыться в лесах, а затем организовали их безопасный выход», — говорится в публикации.

В начале апреля сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли из миномета группу мирных жителей приграничного Гуево в Курской области.

Подразделения Вооруженных сил Украины выбиты из Курской области, однако разрозненные группы противника «еще сидят там в перелесках и норах в полной изоляции». Об этом президент России Владимир Путин рассказал на встрече с участниками просветительского марафона общества «Знание». По словам главы государства, военнослужащие ВСУ просят свое командование об эвакуации, однако вызволить их невозможно, и россияне предлагают им сдаться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее турецкий политолог оценил значение Курской операции для ВС России.

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