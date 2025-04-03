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Украинские военные обстреляли из миномета мирных жителей при эвакуации из Курской области

РИА: ВСУ обстреляли мирных жителей при эвакуации из Гуево Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из миномета группу мирных жителей приграничного Гуево в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на группировку войск «Север».

«Эвакуация шла тяжело – попали под обстрел из миномета. Били не прицельно, но били по нам. Сначала дошли до одного подвала, потом до другого», — рассказал агентству военнослужащий 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го Армейского корпуса группировки с позывным «Большой».

Военный добавил, что во время эвакуации несколько раз приходилось забегать в заранее подготовленные укрытия.

3 апреля сообщалось, что Следственный комитет (СК) РФ расследует обстоятельства минирования украинскими военными населенного пункта в Суджанском районе Курской области, в результате которого получил травмы мирный житель. Мужчина подорвался на мине.

Как установили правоохранители, летом прошлого года украинские военные, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, заминировали улицы и отдельные участки местности в Суджанском районе Курской области.

Ранее сообщалось, что ВС России взяли под полный контроль движение по дороге от Украины на Суджу.

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