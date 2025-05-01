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Турецкий политолог оценил значение Курской операции для ВС России

Политолог Юджель: успехи ВС России приведут к разломам на фронтах у ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Турецкий политический аналитик, автор книги «Упадок американского могущества и восходящие силы» Умур Тугай Юджель заявил РИА Новости, что успехи ВС РФ приведут к разломам на фронтах у украинских сил.

Он отметил, что заявления об окончании украинского конфликта являются нереалистичными.

«Мы видим, что есть Европа, которая хочет войны больше, чем Украина. Однако успех в Курской области повысит военную мотивацию России. Но для Украины это может привести к разломам на многих фронтах», — пояснил политолог.

Кроме того, он добавил, что между США и Европой углубляется разница во взглядах на Россию. Отсюда и «расхождения внутри Европы в плане общих действий и консенсуса по России».

До этого сербский журналист Боян Билбия в статье для белградского журнала «Печат» писал, что Европа все еще испытывает иллюзии относительно способности нанести стратегическое поражение России.

Ранее Медведев оценил уровень отношений России и Европы.

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