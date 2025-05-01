Появилось видео уничтожения ВС РФ роботизированных платформ ВСУ

МО: удар ВС РФ по роботизированным платформам ВСУ попал на видео

Российские войска уничтожили роботизированные платформы, которые подвозили боеприпасы на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео удара опубликовало Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Операторы БпЛА группировки войск «Запад» уничтожили роботизированные платформы, которые подвозили боеприпасы на позиции ВСУ», — сказано в сообщении.

На кадрах виден момент удара дроном по объекту украинской армии.

До этого в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ поразили объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ в 162 районах. Также российские войска нанесли удары по цехам производства беспилотников, отметили в МО.

В Минобороны страны также рассказали, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 137 украинских дронов за сутки.

1 мая боец ВС РФ с позывным «Кучер» рассказал, что расчет беспилотных летательных аппаратов 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ударил по командному пункту украинских беспилотников с помощью усовершенствованного боеприпаса типа «колокольчик». Воздушная разведка передала информацию о пункте управления БПЛА противника на правом берегу Днепра. В итоге новый снаряд, который использовали впервые, показал высокую эффективность.

Ранее военблогер назвал приоритетную цель ударов российских дронов в зоне СВО.