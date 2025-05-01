Российские военные поразили объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ в 162 районах

МО: ВС РФ ударили по объектам инфраструктуры аэродромов ВСУ в 162 районах

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили объекты инфраструктуры аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 162 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

Также российские войска нанесли удары по цехам производства беспилотников, отметили в ведомстве.

«Поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов, места сосредоточения безэкипажных катеров», — сказано в сообщении.

До этого в Минобороны страны рассказали, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 137 украинских дронов за сутки.

1 мая боец ВС РФ с позывным «Кучер» рассказал, что расчет беспилотных летательных аппаратов 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ударил по командному пункту украинских беспилотников с помощью усовершенствованного боеприпаса типа «колокольчик». Воздушная разведка передала информацию о пункте управления БПЛА противника на правом берегу Днепра. В итоге новый снаряд, который использовали впервые, показал высокую эффективность.

Ранее военблогер назвал приоритетную цель ударов российских дронов в зоне СВО.