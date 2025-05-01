Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области

Гладков: в городе Валуйки при атаке украинского БПЛА на машину пострадал мужчина

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал автомобиль в городе Валуйки в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате удара пострадал мирный житель. У мужчины диагностировали осколочные ранения спины и руки, а также минно-взрывную травму.

«[Ему] оказана вся необходимая помощь в Валуйской ЦРБ (центральной районной больнице. — «Газета.Ru»)», — добавил губернатор.

Гладков уточнил, что госпитализация пострадавшему не потребовалась. Врачи отпустили его домой на амбулаторное лечение.

30 апреля украинский дрон нанес удар по бойцам подразделения «Орлан» в Белгородской области. Атаку БПЛА зафиксировали в Белгородском районе, рассказал глава региона.

По его словам, в результате ранения получили трое мужчин. Пострадавших доставили в медицинское учреждение с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

В тот же день украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в белгородском городе Шебекино. Тогда пострадали три человека, прибывшие на место бойцы самообороны доставили их в больницу.

Ранее в ООН прокомментировали атаку украинских БПЛА на храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области.