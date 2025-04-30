В Белгородской области дрон ранил бойцов подразделения «Орлан»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что трое бойцов подразделения «Орлан» ранены в Белгородском районе в результате удара украинского беспилотника.

По словам главы региона, пострадавших бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Как уточнили медики, раненные пребывают в состоянии средней степени тяжести.

30 апреля Гладков сообщал, что украинские военные в течение суток выпустили по региону 219 боеприпасов и 108 дронов. Атакам подверглись 45 населенных пунктов в девяти районах.

В результате повреждения получили один многоквартирный дом, 14 транспортных средств, два сельскохозяйственных предприятия, столько же социальных объектов и восемь частных домовладений. Более того, пострадали 10 человек. Двоих из них спасти не удалось, у остальных были диагностированы ранения разной степени тяжести.

Ранее в Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль.