Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Шебекино

Гладков: три человека пострадали при атаке беспилотника на автомобиль в Шебекино

Три человека пострадали в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль в городе Шебекино, расположенном в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в больницу пострадавших доставили бойцы самообороны.

«У мужчины диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки и ног. <...> У одной женщины — минно-взрывная травма, баротравма, осколочные ранения головы и руки. <...> У еще одной пострадавшей — ушибы рук и ног», — подчеркнул глава российского субъекта.

Он уточнил, что в настоящее время все трое находятся в Шебекинской центральной районной больнице. Однако мужчину в скором времени переведут в областную клиническую больницу, а первую женщину — в больницу №2 в городе Белгороде. Вторая женщина, в свою очередь, продолжит лечиться амбулаторно.

Как отметил Гладков, подвергшийся атаке автомобиль также получил урон — у него оказался поврежден кузов и выбито лобовое стекло. Более того, в момент удара рядом проезжала другая машина. Ее кузов был посечен осколками, уточнил губернатор.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского беспилотника пострадали бойцы подразделения «Орлан».