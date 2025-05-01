В минобороны Индии утверждают о нарушении режима огня со стороны Пакистана

Пакистан в очередной раз нарушил режим огня на линии контроля в приграничной зоне индийской союзной территории Джамму и Кашмир, заявил представитель отдела по связям с общественностью минобороны Индии подполковник Сунил Бартвал. Об этом сообщает Hindustan Times.

По его словам, посты пакистанской армии открыли неспровоцированный огонь из стрелкового оружия через линию контроля напротив Купвары, Ури и Ахнора.

Бартвал подчеркнул, что индийские военнослужащие «отреагировали на это соразмерно».

30 апреля министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия в течение ближайших 24-36 часов планирует нанести военный удар по исламской республике. По словам министра, власти Пакистана располагают достоверной информацией о том, что Индия, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога, намеревается нанести военный удар. Тарар подчеркнул, что Пакистан даст решительный ответ на любой акт агрессии.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

Ранее премьер Пакистана высказался о теракте в индийском Пахалгаме.