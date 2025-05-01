Хуситы заявили об атаке на военные объекты Израиля

Al Masirah: хуситы нанесли удар по объектам Израиля в Тель-Авиве и Ашкелоне

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали с помощью четырех беспилотников израильские объекты в Тель-Авиве и Ашкелоне. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Вооруженные силы Йемена провели двойную операцию, атаковав тремя беспилотниками Yaffa важные военные объекты израильского врага в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив — «Газета.Ru»), а также атаковав одним беспилотником Yaffa критически важный объект в оккупированном Ашкелоне», — сказал представитель движения.

26 апреля хуситы нанесли удары по авиабазе ВВС «Неватим» на юге Израиля. Операция проводилась с применением гиперзвуковой ракеты «Палестина-2».

В марте хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене выпустили гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» по аэропорту имени Бен-Гуриона в городе Тель-Авив в Израиле.

Ранее хуситы заявили, что сбили американский самолет F-18.