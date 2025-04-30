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Хуситы заявили об атаках на Израиль

Al Masirah: хуситы нанесли удары дронами по объектам в Тель-Авиве и Ашкелоне
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Khaled Abdullah/Reuters

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали с помощью дронов израильские объекты в Тель-Авиве и Ашкелоне. Об этом представитель хуситов Яхья Сариа заявил в эфире телеканала Al Masirah.

По его словам, вооруженные силы Йемена провели двойную операцию, нанеся удары тремя беспилотниками Yaffa по «важным военным объектам» и атаковав одним беспилотником Yaffa «критически важный объект» в Ашкелоне.

30 апреля хуситы заявили, что в результате атаки на авианосец США Harry Truman в Красном море был подбит американский истребитель F-18.

28 апреля появилась информация, что истребитель F/A-18E Super Hornet упал с американского авианосца Harry Truman в Красное море.

В апреле йеменские хуситы атаковали два американских авианосца в Красном и Аравийском морях в ответ на удар США по нефтяному порту на западе Йемена. Также хуситы поразили военную цель в районе израильского аэропорта Бен-Гурион с помощью баллистической ракеты «Зульфикар».

Ранее хуситы заявили об ударах по военной базе «Неватим» в Израиле.

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