Хуситы заявили об атаках на Израиль

Al Masirah: хуситы нанесли удары дронами по объектам в Тель-Авиве и Ашкелоне

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали с помощью дронов израильские объекты в Тель-Авиве и Ашкелоне. Об этом представитель хуситов Яхья Сариа заявил в эфире телеканала Al Masirah.

По его словам, вооруженные силы Йемена провели двойную операцию, нанеся удары тремя беспилотниками Yaffa по «важным военным объектам» и атаковав одним беспилотником Yaffa «критически важный объект» в Ашкелоне.

30 апреля хуситы заявили, что в результате атаки на авианосец США Harry Truman в Красном море был подбит американский истребитель F-18.

28 апреля появилась информация, что истребитель F/A-18E Super Hornet упал с американского авианосца Harry Truman в Красное море.

В апреле йеменские хуситы атаковали два американских авианосца в Красном и Аравийском морях в ответ на удар США по нефтяному порту на западе Йемена. Также хуситы поразили военную цель в районе израильского аэропорта Бен-Гурион с помощью баллистической ракеты «Зульфикар».

Ранее хуситы заявили об ударах по военной базе «Неватим» в Израиле.