Хуситы заявили о первой атаке по авианосцу США Carl Vinson

Йеменские хуситы атаковали два американских авианосца в Красном и Аравийском морях в ответ на удар США по нефтяному порту на западе Йемена. Об этом сообщило политбюро движения «Ансар Аллах».

«Мы провели двойную военную операцию, направленную против американских авианосцев Harry Truman и Carl Vinson, а также их военных кораблей в Красном и Аравийском морях», — заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

По его словам, это «первый случай атаки на авианосец Vinson с момента его прибытия в Аравийское море».

Также хуситы поразили военную цель в районе израильского аэропорта Бен-Гурион с помощью баллистической ракеты «Зульфикар», добавил Сариа.

Накануне сообщалось, что американская армия уничтожила порт Рас-Иса, который контролируется движением «Ансар Аллах». Целями стали «источники топлива, которые поддерживают группировку хуситов», сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. По его данным, удары были направлены на то, чтобы лишить группировку доходов, на протяжении более десяти лет использовавшихся для финансирования военных действий хуситов в регионе.

Ранее хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper.