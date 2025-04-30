Украинского военного осудили на 16 лет за вторжение в Курскую область

Украинского военного Антона Табалюка осудили за применение оружия против жителей Курской области. Об этом сообщили в СК России.

Он вторгся на территорию Курской области в сентябре 2024 года. Он запугивал местное население при помощи оружия. Известно также, что он принимал участие в незаконном блокировании города Суджи.

В ходе боевых действий Табалюк задержан военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации и передан следствию. Военного приговорили к 16 годам лишения свободы.

До этого президент России Владимир Путин заявил, Вооруженные силы РФ вышибли из Курской области Вооруженные сил Украины (ВСУ), однако их остатки сидят «по щелям и в подвалах» и просят эвакуации.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил главе государства о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований. В свою очередь, Путин выразил уверенность, что благодаря этому у российских войск появились возможности для успешных действий на других участках фронта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд признал виновным блогера Акима Апачева за въезд в Суджу.