В РФ будут судить наемников из Дании и Колумбии, атаковавших Курскую область

Двух наемников ВСУ из Дании и Колумбии осудят за вторжение в Курскую область

Граждане Колумбии и Дании предстанут перед российским военным судом за вторжение на территорию Курской области в качестве наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

«Утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса и подданной Дании Аннабель Кристин Уль Йоргенсен», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что против иностранцев были возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям. Среди них — участие в вооруженном конфликте в качестве наемников, незаконное пересечение российской границы, контрабанда оружия и боеприпасов, террористический акт, незаконное хранение и ношение оружия.

По данным надзорного ведомства, Боорхэс и Йоргенсен вторглись в приграничный регион 6 августа 2024 года. Они продолжали участвовать в боевых действиях до января текущего года.

Из публикации следует, что российские военнослужащие взяли колумбийца в плен 9 января 2025 года. Это произошло в окрестностях населенного пункта Александрия в Суджанском районе. В настоящее время мужчина находится в СИЗО.

Датчанка, в свою очередь, смогла скрыться на территории Украины. Тем не менее власти РФ объявили ее в международный розыск, а суд заочно арестовал женщину.

При этом сотрудники прокуратуры направили уголовные дела во 2-й Западный окружной военный суд. Здесь они будут рассмотрены по существу.

Ранее в РФ заочно осудили наемника из Швеции, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ.