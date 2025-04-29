Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали об атаке украинских дронов на Курскую область

Депутат Водолацкий: ВСУ продолжают атаковать Курскую область БПЛА и артиллерией
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать освобожденные территории Курской области беспилотниками и артиллерией. Об этом рассказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, атаки продолжаются со стороны Сумской области Украины.

Парламентарий рассказал, что для защиты Курской области военнослужащие Вооруженных сил России продолжают создавать буферную зону в тех местах, откуда был прорыв в регион.

Если раньше речь шла о 90 кв. км, то в последнее время площадь расширилась. Задача, которая в настоящий момент стоит перед военными, — создать безопасную буферную зону, которая не позволит обстреливать Курскую область, добавил Водолацкий.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее эксперт раскрыл отношение США к победе России в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами