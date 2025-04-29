Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать освобожденные территории Курской области беспилотниками и артиллерией. Об этом рассказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, атаки продолжаются со стороны Сумской области Украины.

Парламентарий рассказал, что для защиты Курской области военнослужащие Вооруженных сил России продолжают создавать буферную зону в тех местах, откуда был прорыв в регион.

Если раньше речь шла о 90 кв. км, то в последнее время площадь расширилась. Задача, которая в настоящий момент стоит перед военными, — создать безопасную буферную зону, которая не позволит обстреливать Курскую область, добавил Водолацкий.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее эксперт раскрыл отношение США к победе России в Курской области.