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В ВСУ пожаловались на новую российскую разработку

Военные ВСУ пожаловались британской прессе на российскую военную разработку
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Министерство обороны РФ

Украинские военные пожаловались британской прессе на новые российские дроны, от которых невозможно укрыться. Статью опубликовало издание The Guardian.

Подробности изданию рассказал украинский военный медик Алексей, работающий в Покровске.

«Если раньше эвакуация раненых бойцов была сложной, то теперь мы просто этого не делаем. Появились оптоволоконные беспилотники. Их нельзя заглушить», — сказал он.

Уточняется, что с появлением новых дронов у ВС РФ, на многих ранее безопасных для ВСУ дорогах появился риск атаки в любой момент.

30 апреля российская боевая авиация разбомбила цели на территории нескольких регионов Украины — удар был нанесен по военным предприятиям. Были нанесены удары самолетами и беспилотниками.

В марте беспилотники ВС РФ совершили рейд в глубокий тыл украинских боевиков в районе Орехова на Запорожском направлении.

Ранее на Украине заявили о новой тактике ВС РФ при атаках беспилотников.

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