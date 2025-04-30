В ВСУ пожаловались на новую российскую разработку

Украинские военные пожаловались британской прессе на новые российские дроны, от которых невозможно укрыться. Статью опубликовало издание The Guardian.

Подробности изданию рассказал украинский военный медик Алексей, работающий в Покровске.

«Если раньше эвакуация раненых бойцов была сложной, то теперь мы просто этого не делаем. Появились оптоволоконные беспилотники. Их нельзя заглушить», — сказал он.

Уточняется, что с появлением новых дронов у ВС РФ, на многих ранее безопасных для ВСУ дорогах появился риск атаки в любой момент.

30 апреля российская боевая авиация разбомбила цели на территории нескольких регионов Украины — удар был нанесен по военным предприятиям. Были нанесены удары самолетами и беспилотниками.

В марте беспилотники ВС РФ совершили рейд в глубокий тыл украинских боевиков в районе Орехова на Запорожском направлении.

Ранее на Украине заявили о новой тактике ВС РФ при атаках беспилотников.