На Украине заявили о новой тактике ВС РФ при атаках беспилотников

Вооруженные силы (ВС) России начали применять новую тактику при атаках беспилотников к на военные объекты Одессы и Одесской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, российские войска начали прибегать к атаке «роем», когда все беспилотники запускаются одновременно, а не поочередно.

Как утверждает «Страна.ua», ранее дроны запускались с интервалом 15 – 20 секунд, что растягивало атаки на несколько часов, и это было выгодно для украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Теперь же российские войска формируют «ударный кулак» из беспилотных летательных аппаратов и наносят одновременный удар по нескольким объектам в течение 10 минут.

В публикации подчеркивается, что противодействовать такой атаке «роем» значительно сложнее, и для этого требуется больше огневых групп ПВО.

3 марта замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что система противовоздушной обороны страны перегружена, из-за чего ее работа значительно усложнилась. По его словам, российские войска обходят все средства и районы ПВО — тактика Вооруженных сил РФ перегружает украинскую противовоздушную оборону, а также затрудняет идентификацию дронов с боевой частью.

Ранее на Западе сообщили о новой тактике российских военных с переноской FPV-дронов.