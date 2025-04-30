Авиация и беспилотники ВС РФ нанесли удар по военным предприятиям Украины

Российская боевая авиация разбомбила цели на территории нескольких регионов Украины — удар был нанесен по военным предприятиям. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах», — сообщили в оборонном ведомстве.

Также стало известно, что Российские бойцы в ходе активных наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Новое, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР).

По ВСУ были нанесены артиллерийские удары. Места скопления украинских формирований располагались в районе населенного пункта Кировск в ДНР, а также у населенных пунктов Осиново, Купянск, Двуречная, Каменка, Нечволодовка, Купянск-Узловой в Харьковской области.

Ранее ФСБ сорвала атаку беспилотников на регион России благодаря звонку на телефон доверия.