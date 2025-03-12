Беспилотники ВС России совершили рейд в глубокий тыл ВСУ

Беспилотники ВС РФ совершили рейд в глубокий тыл ВСУ в районе Орехова

Беспилотники ВС РФ совершили рейд в глубокий тыл украинских боевиков в районе Орехова на Запорожском направлении. Об этом пишет РИА Новости.

Подробности раскрыл командир подразделения БПЛА «Шаман» 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным «Депутат».

«Операторы наших расчетов смогли пройти в глубокий тыл противника. Кроме поражений в тылу была проведена разведка и поиск потенциальных целей и определение маршрутов передвижения техники», — сказал он.

12 марта силы Росгвардии нанесли удары по отступающим солдатам ВСУ в Курской области. Отмечается, что ударами дронов-камикадзе поражены живая сила, а также брошенная техника противника. Ведомство опубликовало кадры с ударами по позициям противника.

11 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что российская армия почти со всех сторон обошла Суджу в Курской области. Российские войска продолжают вытеснять противника с территории Курской области.

Ранее российские войска освободили пять населенных пунктов в Курской области.