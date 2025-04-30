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Верховная Рада разрешила украинским дезертирам возвращаться из СОЧ позже

Верховная Рада продлила срок возвращения из СОЧ для украинских дезертиров
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Верховная Рада продлила до 30 августа срок возвращения из самовольного оставления части (СОЧ) для украинских дезертиров. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на итоги голосования.

В конце ноября 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий вернуться на службу солдатам, которые впервые самовольно покинули воинскую часть. Уточнялось, что служба будет продолжаться в соответствии с подписанным контрактом. Также закон предусматривал восстановление военнослужащим денежного довольствия и сохранение различных льгот и социальных гарантий.

В середине апреля стало известно, что на Украине 15 из 50 мобилизованных, которых собрали на одном из военных полигонов для отправки на подготовку в Польшу, самовольно оставили часть.

По словам украинского депутата Александра Дубинского, только по официальным данным, на 1 апреля в стране было зарегистрировано более 175 тысяч случаев дезертирства. Однако в реальности эта цифра гораздо больше и достигает примерно 250 тысяч военных.

Ранее в Раде рассказали, что в ВСУ делают с покаявшимися дезертирами.

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