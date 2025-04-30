Верховная Рада разрешила украинским дезертирам возвращаться из СОЧ позже

Верховная Рада продлила до 30 августа срок возвращения из самовольного оставления части (СОЧ) для украинских дезертиров. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на итоги голосования.

В конце ноября 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий вернуться на службу солдатам, которые впервые самовольно покинули воинскую часть. Уточнялось, что служба будет продолжаться в соответствии с подписанным контрактом. Также закон предусматривал восстановление военнослужащим денежного довольствия и сохранение различных льгот и социальных гарантий.

В середине апреля стало известно, что на Украине 15 из 50 мобилизованных, которых собрали на одном из военных полигонов для отправки на подготовку в Польшу, самовольно оставили часть.

По словам украинского депутата Александра Дубинского, только по официальным данным, на 1 апреля в стране было зарегистрировано более 175 тысяч случаев дезертирства. Однако в реальности эта цифра гораздо больше и достигает примерно 250 тысяч военных.

Ранее в Раде рассказали, что в ВСУ делают с покаявшимися дезертирами.