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Российские военные уничтожили бомбы и американский снаряд в зоне СВО

Силы ПВО уничтожили бомбы JDAM, снаряд HIMARS и 125 БПЛА в зоне СВО
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Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства США в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Также силы ПВО сбили 125 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

29 апреля Минобороны РФ сообщало, что российские системы ПВО за сутки перехватили и уничтожили более 180 дронов ВСУ, а также сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM.

Утром 30 апреля оборонное ведомство сообщило, что за минувшую ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности с начала проведения СВО армия Украины потеряла 54 493 беспилотника, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 094 танков и другой техники.

Ранее в зоне боевых действий уничтожили пункт временной дислокации элитного украинского подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра».

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