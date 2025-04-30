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В Минобороны рассказали, сколько беспилотников сбили за ночь над регионами РФ

МО РФ: за ночь над регионами России сбили 34 украинских БПЛА
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Евгений Биятов/РИА Новости

За минувшую ночь над российскими регионами силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 34 украинских беспилотника, сообщает российское оборонное ведомство в Telegram-канале.

По данным министерства, 15 беспилотных летательных аппаратов было сбито над территорией Курской области, по восемь и семь БПЛА над Брянской и Орловской областями, три дрона — над Владимирской областью и еще один — над Белгородской областью.

До этого Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля.

По информации Telegram-канала SHOT, ограничения ввели, предварительно, из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.

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