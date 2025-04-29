Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские системы ПВО в течение суток ликвидировали более 180 украинских БПЛА

Минобороны РФ: системы ПВО за сутки сбили семь бомб JDAM и 189 дронов ВСУ
close
Shutterstock

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили и уничтожили более 180 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

«Уничтожены <...> 189 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

Кроме того, системы ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM. Такие снаряды производятся в США, уточнили в военном ведомстве.

Утром 29 апреля Минобороны РФ заявило, что в течение ночи в российских регионах сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. По одному дрону ликвидировали в Брянской и Калужской областях, еще два — в столичном регионе.

В Республике Крым и над акваторией Черного моря, в свою очередь, перехватили по четыре беспилотника ВСУ. В Орловской области нейтрализовали семь БПЛА, в Нижегородской области — восемь, а в Рязанской области — 11.

По данным Telegram-канала SHOT, бойцы ВСУ атаковали Нижегородскую область дронами типа «Лютый» с фугасными зарядами. Предварительно, беспилотники запускали с территории Хмельницкой области.

Ранее в зоне боевых действий уничтожили пункт временной дислокации элитного украинского подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами