Российские системы ПВО в течение суток ликвидировали более 180 украинских БПЛА

Минобороны РФ: системы ПВО за сутки сбили семь бомб JDAM и 189 дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили и уничтожили более 180 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

«Уничтожены <...> 189 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

Кроме того, системы ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM. Такие снаряды производятся в США, уточнили в военном ведомстве.

Утром 29 апреля Минобороны РФ заявило, что в течение ночи в российских регионах сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. По одному дрону ликвидировали в Брянской и Калужской областях, еще два — в столичном регионе.

В Республике Крым и над акваторией Черного моря, в свою очередь, перехватили по четыре беспилотника ВСУ. В Орловской области нейтрализовали семь БПЛА, в Нижегородской области — восемь, а в Рязанской области — 11.

По данным Telegram-канала SHOT, бойцы ВСУ атаковали Нижегородскую область дронами типа «Лютый» с фугасными зарядами. Предварительно, беспилотники запускали с территории Хмельницкой области.

Ранее в зоне боевых действий уничтожили пункт временной дислокации элитного украинского подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра».