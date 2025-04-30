Новое в ДНР перешло под контроль российских войск

Российские бойцы в ходе активных наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Новое, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что соответствующую боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад».

Кроме того, военнослужащие этой группировки в течение суток нанесли поражение личному составу и технике шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Места скопления украинских формирований располагались в районе населенного пункта Кировск в ДНР, а также у населенных пунктов Осиново, Купянск, Двуречная, Каменка, Нечволодовка, Купянск-Узловой в Харьковской области.

«Противник потерял свыше 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей», — говорится в заявлении.

Также российские бойцы вывели из строя пять орудий полевой артиллерии ВСУ и уничтожили один склад с боеприпасами.

30 апреля украинский аналитический портал Deep State подтвердил, что российские подразделения взяли под контроль село Сухая Балка в ДНР. Министерство обороны РФ заявило об этом 22 апреля. В сражениях за данный населенный пункт участвовали бойцы группировки войск «Юг».

Ранее военный эксперт рассказал о продвижении российских подразделений в донецком городе Часовом Яре.