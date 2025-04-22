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ВС России взяли под контроль еще один поселок в ДНР

ВС РФ освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР
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Юрий Войткевич/РИА Новости

ВС России взяли под контроль поселок Сухая Балка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что бойцы «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Новооленовка, Заря, Ульяновка, Васюковка, Новая Полтавка, Северск, Часов Яр в ДНР.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США», — говорится в сообщении.

За прошлую неделю российские войска за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР. Речь идет о поселке Валентиновка, селах Калиново, Елизаветовка и Преображенка.

18 апреля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российская армия в ходе продвижения в районе населенного пункта Каменка взяла под огневой контроль участок трассы Лиман Второй — Колодезное протяженностью около 3 км.

Ранее российские войска взяли под огневой контроль часть трассы под Купянском.

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