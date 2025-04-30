Вооруженные силы России взяли под контроль село Сухая Балка к югу от Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический портал Deep State.

Также журналисты подтвердили, что российские военные вышли вперед у Константиновки, Дачного и Торецка (украинское название Дзержинска).

Накануне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы совершили рывок и закрепились на трех новых позициях в городе Часовом Яре в Донецкой народной республике. По его словам, сейчас российские подразделения оттесняют формирования ВСУ в западном направлении.

26 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вслед за освобождением Курской области от подразделений ВСУ будут возвращены под контроль России все территории субъектов РФ, остающиеся под управлением Киева, в их числе — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР, ЛНР), Запорожская и Херсонская области.

Ранее ВСУ обстреляли монастырь в ДНР.