Военный эксперт заявил о продвижении ВС РФ в Часовом Яре

Российские бойцы совершили рывок и закрепились на трех новых позициях в городе Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Он рассказал, что в течение некоторого времени в населенном пункте шли позиционные бои. Но теперь Вооруженные силы РФ перешли к активной фазе сражений за город.

«В ходе рывка ВС РФ закрепились сразу на трех новых позициях на северо-западе и юго-западе населенного пункта», — подчеркнул специалист.

По его словам, сейчас российские подразделения оттесняют формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в западном направлении Часова Яра. В свою очередь, украинские военнослужащие предпринимают попытки взять ситуацию под контроль и остановить продвижение ВС РФ. С этой целью они, в том числе, увеличили количество атак с использованием ударных беспилотников, пояснил эксперт.

27 апреля Марочко выразил уверенность, что в ближайшие несколько недель ВСУ будут пытаться любыми способами удержать Часов Яр в ДНР под своим контролем. Как он сказал, Киеву этот город нужен исключительно для того, чтобы полностью не потерять свою репутацию в рамках переговорного процесса.

Ранее в районе Часова Яра заметили большое количество иностранных наемников ВСУ.