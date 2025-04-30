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Песков напомнил о целях России в СВО

Песков: Россия должна победить в СВО
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Maxim Shemetov/Reuters

Россия должна одержать победу в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая с лекцией «Освобождение мира от нацизма. Роль СССР» в ходе просветительского марафона «Знание».

«То, что мы делаем, — специальная военная операция, все решения Путина — это абсолютно правильно. И наш с вами долг — победить», — заявил Песков.

Песков отметил, что президент страны Владимир Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать. Также он назвал правильными все решения главы российского государства, касающиеся проведения специальной военной операции на Украине.

Также Дмитрий Песков напомнил, что Российская Федерация является неотъемлемой частью Европы и мира, который основан на взаимоуважении и праве.

Ранее Лукашенко рассказал о молодежи на Украине и в Прибалтике, машущей нацистскими знаменами.

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