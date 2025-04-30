Российская Федерация является неотъемлемой частью Европы и мира, который основан на взаимоуважении и праве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая с лекцией «Освобождение мира от нацизма. Роль СССР» на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые», его слова приводит ТАСС.

Один из молодых участников форума спросил представителя Кремля о том, какой он видит роль РФ на мировой геополитической арене через десять лет.

«Россия является частью мира, который основан на взаимном уважении, на готовности учитывать озабоченности каждого из государств и на взаимовыгодном сотрудничестве — это и есть наша страна», — сказал он.

Также Песков заявил, что президент страны Владимир Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был сделать. Также он назвал правильными все решения главы российского государства, касающиеся проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее Лукашенко заявил о молодежи на Украине и в Прибалтике, машущей нацистскими знаменами.