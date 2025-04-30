Военкор Коц: бойцы из КНДР открыли огонь в воздух при виде журналистов на КПП

Бойцы из Северной Кореи открыли огонь в воздух при виде сотрудников СМИ на контрольно-пропускном пункте (КПП) на полигоне в Курской области. Об этом сообщил российский военкор Александр Коц в репортаже для «Комсомольской правды».

По словам Коца, северокорейские военные следовали инструкциям и уставу, поэтому, когда журналисты прибыли делать репортаж о подразделении операторов беспилотников, проехали КПП вслед за российскими военнослужащими, те открыли предупредительный огонь в воздух.

Репортеры остановились, выскочили из автомобилей, а там оказались военные из КНДР, которые операторов дронов знают, а журналистов нет. На обратном пути северокорейцы приветливо махали коллегам рукой, рассказал Коц.

28 апреля президент России Владимир Путин заявил, что участие КНДР в освобождении Курской области полностью соответствует международному праву. Он подчеркнул, что прибытие северокорейских солдат соответствовало Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР от 19 июня 2024 года.

По словам Путина, «корейские друзья» действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества.

Ранее в Кремле рассказали, чем Россия может помочь КНДР.