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В силовых структурах России рассказали о ситуации в украинских Сумах

ТАСС: ВСУ выстраивают в Сумах линии обороны, превращая город в крепость
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Sofiia Gatilova/Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумах выстраивают несколько линий обороны, готовясь к боевым действиям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, украинские военные готовятся превратить областной центр в очередную крепость.

В настоящее время ВСУ ведут активные оборонительные действия, стачивая своих бойцов «в бессмысленных мясных штурмах», добавили в силовых структурах.

28 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что ВСУ предприняли попытку задержать продвижение российских войск в Сумской области Украины, отправив к ним рои беспилотников.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска продолжают создание зоны безопасности в Сумской области. По его словам, под контроль взяты четыре населенных пункта в данном регионе. В настоящее время российскими войсками контролируется более 90 квадратных километров, отметил он.

Ранее военный эксперт рассказал о ситуации на Сумском и Курском направлениях.

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