Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкоры заявили о попытке ВСУ задержать продвижение российских войск под Сумами

«РВ»: бригада ВДВ уничтожает рои дронов ВСУ в ходе продвижения в Сумской области
close
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку задержать продвижение российских войск в Сумской области Украины, отправив к ним рои беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«83 бригада ВДВ уничтожает тяжелые дроны врага в Сумской области, продвигаясь в районе Беловоды», — говорится в сообщении.

26 апреля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска наносят удары сразу по пяти направлениям в Сумской области. По его словам, на этом направлении идут серьезные бои.

В этот же день начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска продолжают создание зоны безопасности в Сумской области. По его словам, под контроль взяты четыре населенных пункта в данном регионе. В настоящее время российскими войсками контролируется более 90 квадратных километров, отметил он.

Ранее военный эксперт рассказал о ситуации на Сумском и Курском направлениях.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами