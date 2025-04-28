«РВ»: бригада ВДВ уничтожает рои дронов ВСУ в ходе продвижения в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку задержать продвижение российских войск в Сумской области Украины, отправив к ним рои беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«83 бригада ВДВ уничтожает тяжелые дроны врага в Сумской области, продвигаясь в районе Беловоды», — говорится в сообщении.

26 апреля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска наносят удары сразу по пяти направлениям в Сумской области. По его словам, на этом направлении идут серьезные бои.

В этот же день начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска продолжают создание зоны безопасности в Сумской области. По его словам, под контроль взяты четыре населенных пункта в данном регионе. В настоящее время российскими войсками контролируется более 90 квадратных километров, отметил он.

Ранее военный эксперт рассказал о ситуации на Сумском и Курском направлениях.