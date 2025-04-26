Марочко: российские войска давят на ВСУ у Локни в Сумской области

Российские войска серьезно давят на Вооруженные силы Украины (ВСУ) у населенного пункта Локня Сумской области Украины и активно атакуют противника у Горнали в Курской области. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Есть серьезное давление на украинские позиции с [рубежей] северо-западнее Локни. Сейчас начались довольно-таки серьезные боестолкновения юго-восточнее Локни. Это населенный пункт Горналь. Там сейчас идет активная фаза боевых действий», — сказал эксперт.

Он отметил, что у этого курского села российские бойцы проводят ежедневные накаты на позиции ВСУ.

Марочко добавил, что в целом у военнослужащих ВС РФ «есть небольшие подвижки» на этом участке фронта.

Накануне Telegram-канал «Северный ветер», имеющий связь с группировкой войск «Север», сообщил, что российские бойцы завершают операцию по освобождению белгородской Поповки и курского Горналя — двух населенных пунктов, которые до сих пор остаются под контролем ВСУ.

24 апреля ТАСС со ссылкой на силовые структуры заявил, что подразделения психологической борьбы в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремятся ввести в заблуждение российские войска по обстановке в Сумской области. Из публикации агентства следует, что украинские формирования хотят заманить Вооруженные силы РФ вглубь подконтрольной им территории. После этого они попытаются вымотать российских бойцов, заставив их участвовать в затяжных сражениях, и вынудить их отступить к государственной границе.

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