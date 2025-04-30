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Минобороны потребовало взыскать почти 90 млн рублей с концерна «Автоматика»

ТАСС: Минобороны намерено взыскать почти 90 млн рублей с концерна «Автоматика»
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от Минобороны РФ с требованием взыскать с концерна «Автоматика» 89 млн 905 тысяч 645 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы.

Детали иска в настоящее время не разглашаются, отметило агентство. Суд рассмотрит вопрос о принятии поступившего заявления.

В прошлом году сообщалось, что бывший генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко, обвиняемый в мошенничестве, дал признательные показания. По предварительным данным следствия, «Автоматика» получила от Минпромторга РФ субсидию в размере 300 млн рублей, представив как собственную разработку купленные в Китае антенные системы для обеспечения спутниковой связи в машинах, железнодорожных поездах, на водном и воздушном транспорте.

Фигурантом уголовного дела также является начальник НИО-3 «Автоматики» Александр Нестеров.

Концерн «Автоматика» занимается поставкой комплексных высокотехнологичных решений для бизнеса и государственного сегмента, проектированием, производством и модернизацией технических средств и систем защищенной связи.

Ранее суд отказал Минобороны РФ в крупнейшем иске к Военно-строительной компании.

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