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Бывший гендиректор «Автоматики» частично признал вину

РИА: экс-гендиректор концерна «Автоматика» Моторко дал признательные показания

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Shutterstock

Бывший генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко, обвиняемый в мошенничестве, дал признательные показания. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

По его словам, Моторко частично признал вину в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник также заявил, что в мае экс-главе «Автоматики» предъявили обвинение в окончательной форме, однако сейчас проводится доследование.

22 июля Московский городской суд выпустил из-под стражи Моторко.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). По предварительным данным следствия, «Автоматика» получила от Минпромторга РФ субсидию в размере 300 млн рублей, представив как собственную разработку купленные в Китае антенные системы для обеспечения спутниковой связи в машинах, железнодорожных поездах, на водном и воздушном транспорте.

Начальник НИО-3 «Автоматика» Александр Нестеров также был арестован в рамках этого дела. Он находится в СИЗО.

Ранее главу фирмы-поставщика формы для Росгвардии арестовали за взятки во ФСИН.

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