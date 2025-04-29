Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд отказал Минобороны РФ в крупнейшем иске к Военно-строительной компании

ТАСС: суд отказал МО РФ в иске к ВСК почти на 3 млрд рублей
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал Минобороны России в удовлетворении иска к Военно-строительной компании (ВСК) на возмещение 2,9 млрд рублей убытков. Информация о решении содержится в судебном постановлении, сообщает ТАСС.

«Решение Арбитражного суда города Москвы от 23.01.2025 по делу №А40-128431/24 отменить. В удовлетворении исковых требований отказать», — указано в документе.

Суд, проанализировав представленные доказательства, отметил, что «истец не доказал факт причинения убытков, противоправное поведение ответчика и причинную связь между действиями и убытками».

В 2024 году общая сумма исков министерства обороны РФ о взыскании денежных средств с ВСК составила более 19 млрд рублей. При этом отклоненный на 2,9 млрд рублей — крупнейший из них.

Арбитражный суд Москвы в марте принял еще 16 исков Минобороны к ВСК почти на миллиард рублей.

В апреле начальника управления Военно-строительной компании Матвея Иванова арестовали по делу о взятке и мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее МО РФ потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами