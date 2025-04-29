Суд отказал Минобороны РФ в крупнейшем иске к Военно-строительной компании

ТАСС: суд отказал МО РФ в иске к ВСК почти на 3 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал Минобороны России в удовлетворении иска к Военно-строительной компании (ВСК) на возмещение 2,9 млрд рублей убытков. Информация о решении содержится в судебном постановлении, сообщает ТАСС.

«Решение Арбитражного суда города Москвы от 23.01.2025 по делу №А40-128431/24 отменить. В удовлетворении исковых требований отказать», — указано в документе.

Суд, проанализировав представленные доказательства, отметил, что «истец не доказал факт причинения убытков, противоправное поведение ответчика и причинную связь между действиями и убытками».

В 2024 году общая сумма исков министерства обороны РФ о взыскании денежных средств с ВСК составила более 19 млрд рублей. При этом отклоненный на 2,9 млрд рублей — крупнейший из них.

Арбитражный суд Москвы в марте принял еще 16 исков Минобороны к ВСК почти на миллиард рублей.

В апреле начальника управления Военно-строительной компании Матвея Иванова арестовали по делу о взятке и мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее МО РФ потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода.