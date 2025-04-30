Трамп заявил о рекордном числе новобранцев в американскую армию

Трамп: американцы в рекордных количествах заключают контракты на военную службу

Президент США Дональд Трамп заявил о массовом вступлении новобранцев в американскую армию. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства до начала митинга своих сторонников в Мичигане посетил военную базу национальной гвардии штата. Там он рассказал, что после его победы на президентских выборах американцы стали подписывать в рекордных количествах контракты с вооруженными силами.

По словам Трампа, граждане вновь стали гордиться Соединенными Штатами.

29 апреля сообщалось, что глава Пентагона Пит Хегсет заявил о закрытии программы по разнообразию «Женщины, мир и безопасность». Министр обороны сообщил, что программу продвигают феминистки и активисты левого толка, в войсках же ее ненавидят.

8 апреля президент Соединенных Штатов заявил, что его администрация одобрила оборонный бюджет в размере около $1 трлн.

Ранее стало известно, сколько военных США могут вывести из Восточной Европы.