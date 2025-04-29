В Пентагоне объявили о закрытии программы равенства и инклюзивности в ведомстве

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в соцсети X о закрытии программы по разнообразию «Женщины, мир и безопасность». Об этом сообщает Politico.

«Сегодня утром я с гордостью завершил программу «Женщины, мир и безопасность» (WPS) в министерстве обороны. WPS — это программа ООН, продвигаемая феминистками и активистами левого толка. Политики лебезят перед ней; войска ее ненавидят», — написал Хегсет.

Утром 21 апреля бывший глава пресс-службы министерства обороны США Джонатан Эллиот заявил, что Хегсет скоро может покинуть свой пост. По его словам, в американском военном ведомстве в последний месяц царит «тотальный хаос и полный беспорядок», который вызван скандалами с утечкой секретных данных и массовыми увольнениями. Эллиот отметил, что из-за этого внимание Пентагона оказалось сосредоточено не на ведении боевых действий, а «на бесконечной драме».

Ранее в США заявили о «неуверенности» Хегсета после утечек.