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В Пентагоне объявили о закрытии программы равенства и инклюзивности в ведомстве

Глава Пентагона Хегсет заявил о закрытии программы «Женщины, мир и безопасность»
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Evelyn Hockstein/Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в соцсети X о закрытии программы по разнообразию «Женщины, мир и безопасность». Об этом сообщает Politico.

«Сегодня утром я с гордостью завершил программу «Женщины, мир и безопасность» (WPS) в министерстве обороны. WPS — это программа ООН, продвигаемая феминистками и активистами левого толка. Политики лебезят перед ней; войска ее ненавидят», — написал Хегсет.

Утром 21 апреля бывший глава пресс-службы министерства обороны США Джонатан Эллиот заявил, что Хегсет скоро может покинуть свой пост. По его словам, в американском военном ведомстве в последний месяц царит «тотальный хаос и полный беспорядок», который вызван скандалами с утечкой секретных данных и массовыми увольнениями. Эллиот отметил, что из-за этого внимание Пентагона оказалось сосредоточено не на ведении боевых действий, а «на бесконечной драме».

Ранее в США заявили о «неуверенности» Хегсета после утечек.

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