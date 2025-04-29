Стало известно, как российские военные общались с бойцами из КНДР

Инструкторы ВС России общались с бойцами из КНДР при помощи разговорника

Российские инструкторы общались с бойцами Корейской Народно-Демократической Республики при помощи разговорника. Об этом сообщил один из военных Вооруженных сил (ВС) России в материале тележурналистки Марины Ким на телеканале «Соловьев Live».

По словам российского инструктора, разговорник содержал корейские слова и выражения. Например, с его помощью можно было сказать «Стой!» (на корейском — «Сот!»), «Огонь!» (на корейском — «Сакек!») и так далее. При этом корейские слова прописывались буквами русского алфавита.

28 апреля в КНДР официально подтвердили участие своих военных в боевых действиях со стороны России в рамках договора о стратегическом партнерстве. В этот же день лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал участие северокорейских военных в операции по освобождению Курской области «священной миссией».

В Центральном комитете Трудовой партии Кореи подчеркнули, что деятельность военных Северной Кореи на территории России соответствует международному праву.

Ранее появилось видео, как бойцы ВС РФ и КНДР обнялись после освобождения Суджи.