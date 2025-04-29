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Появилось видео, как бойцы ВС РФ и КНДР обнялись после освобождения Суджи

Бойцы ВС РФ и КНДР обнялись после освобождения Суджи и попали на видео
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Минобороны России опубликовало кадры, на которых боец Вооруженных сил России и его товарищ из Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) обнялись после освобождения Суджи в Курской области.

«Наш и северокорейский боец обнялись после освобождения населенного пункта под Суджей», — подписало кадры оборонное ведомство.

Этот трогательный момент снял дрон. Сначала штурмовики помахали флагами, а затем заключили друг друга в объятья.

28 апреля в КНДР официально подтвердили участие своих военных в боевых действиях со стороны России в рамках договора о стратегическом партнерстве. В этот же день лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал участие северокорейских военных в операции по освобождению Курской области «священной миссией».

В батальоне «Восток» отметили механистичность и фатализм в действиях бойцов КНДР, которые принимали участие в контрнаступлении в Курской области. Также российские военные отметили, что у бойцов из Северной Кореи были проблемы с коммуникацией, однако у них не было проблем с исполнительностью.

Ранее военкор раскрыл, как военным РФ и КНДР удалось обвести Запад вокруг пальца.

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