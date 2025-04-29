В ДНР заявили, что ВСУ атаковали Горловку с помощью HIMARS

Пушилин: удар ВСУ по Горловке был нанесен из HIMARS

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по Горловке с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки на Центрально-Городской район города одна женщина получила крайне тяжелые ранения. Также при ударе пострадали ребенок, пять жительниц Горловки, четыре мужчины и пять сотрудников МВД, добавил глава ДНР.

«В Калининском районе Горловки вследствие атаки из ствольной артиллерии пострадала женщина 2000 г.р.» — написал Пушилин.

Глава республики отметил, что в настоящее время пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Об атаке ВСУ на Горловку вечером 29 апреля сообщал мэр города Иван Приходько. По данным управления главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ выпустили по центру Горловки три снаряда калибром 155 мм.

Ранее жительница Горловки получила ранения при подрыве на украинском суббоеприпасе.