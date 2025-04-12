ТАСС: жители Гуево подрывались на минах и запрещенных кассетных боеприпасах ВСУ

Три мирных жителя села Гуево в Курской области получили травмы, подорвавшись на минах и запрещенных кассетных боеприпасах Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда начались активные боевые действия за населенный пункт. Об этом рассказал ТАСС эвакуированный житель Гуева Иван Брахнов.

По его словам, мин было очень много. На них подорвались три человека — местные жители.

««Лепестков» (ПФМ-1 «Лепесток», противопехотная мина — прим. ред.) за время эвакуации не видел, «колокольчики» (суббоеприпасы кассет — прим. ред.) лежали. Растяжки по полям растянуты были, много», — рассказал Брахнов.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

8 апреля подразделения группировки российских войск «Север» в ходе наступательных действий освободили Гуево.

Ранее стало известно о тысячах без вести пропавших в Курской области военных ВСУ.