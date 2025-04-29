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В США назвали худшее для Украины возможное решение Трампа

AP: США могут запретить Европе передавать Украине американское вооружение
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Mariam Zuhaib/AP

Соединенные Штаты Америки могут запретить Европе передавать Украине американское вооружение. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

По мнению старшего научного сотрудника по военно-космической деятельности Международного института стратегических исследований Дугласа Барри, на которого ссылается AP, полный запрет на экспорт и передачу американского вооружения Украине властей может стать наихудшим сценарием для Киева. Кроме того, такое решение не позволит европейским странам покупать оружие из США для его отправки на Украину, а также передачи ей образцов с американскими компонентами или программным обеспечением.

18 апреля американский лидер Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может прекратить оказывать военную поддержку Киеву. В то же время хозяин Белого дома назвал хорошими шансы на урегулирование конфликта.

28 апреля Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Риме 26 апреля попросил у него оружие. Американский лидер не уточнил, выполнялись ли запросы Украины в период его президентства. По его словам, Зеленский «уже три года говорит об оружии».

Ранее в США заявили, что Украина не продержится до конца 2025 года.

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