В США назвали худшее для Украины возможное решение Трампа

Соединенные Штаты Америки могут запретить Европе передавать Украине американское вооружение. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

По мнению старшего научного сотрудника по военно-космической деятельности Международного института стратегических исследований Дугласа Барри, на которого ссылается AP, полный запрет на экспорт и передачу американского вооружения Украине властей может стать наихудшим сценарием для Киева. Кроме того, такое решение не позволит европейским странам покупать оружие из США для его отправки на Украину, а также передачи ей образцов с американскими компонентами или программным обеспечением.

18 апреля американский лидер Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может прекратить оказывать военную поддержку Киеву. В то же время хозяин Белого дома назвал хорошими шансы на урегулирование конфликта.

28 апреля Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Риме 26 апреля попросил у него оружие. Американский лидер не уточнил, выполнялись ли запросы Украины в период его президентства. По его словам, Зеленский «уже три года говорит об оружии».

Ранее в США заявили, что Украина не продержится до конца 2025 года.