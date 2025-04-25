Профессор Миршаймер: Украина не сможет продержаться и года даже с помощью США

Киев не сможет продержаться «дольше 2025 года» даже при наличии военной поддержки со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Украина может рухнуть и с тем оружием, которое еще поставляется по указу Байдена, потому что они в ужасной форме. <…> В этом случае мне сложно представить, что украинцы хоть как-нибудь продержатся дольше 2025 года», — отметил он.

После того, как поставки, начатые при экс-президенте США Джо Байдене, иссякнут, поражение Киева станет вопросом нескольких месяцев, считает профессор.

До этого, как писала американская газета The Wall Street Journal, украинские чиновники стали опасаться, что президент США Дональд Трамп может обвинить Киев в срыве мирных переговоров и прекратить военную помощь.

18 апреля Трамп допустил, что Вашингтон может прекратить оказывать военную поддержку Киеву. В то же время хозяин Белого дома назвал хорошими шансы на урегулирование конфликта.

Ранее в США оценили возможность признания юрисдикции РФ над Крымским полуостровом.