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Российские войска поразили учебный центр украинских пограничников

Минобороны: ВС РФ поразили учебный центр Госпогранслужбы Украины
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы России поразили учебный центр Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщило российское Минобороны в ежедневной сводке о ходе боевых действий в зоне специальной военной операции.

Также были поражены инфраструктура военных аэродромов, места запуска ударных дронов, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 152 районах.

Удары наносились силами авиации, ракетных войск, артиллерии и с помощью беспилотников.

Накануне стало известно, что российские военные нанесли массированный удар дронами по логистическим объектам Вооруженных сил Украины в аэропорту в Черкассах.

25 апреля российские военнослужащие из группировки «Север» совместно с пограничниками Курской области успешно нанесли удар по командному пункту 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области.

Ранее российские войска поразили место испытаний комплекса «Сапсан» на Украине.

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