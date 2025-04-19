Российские войска поразили место испытаний комплекса «Сапсан» на Украине

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан». Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, военнослужащие страны провели соответствующую операцию вечером 18 апреля. Они использовали высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также беспилотники.

«Нанесен групповой удар <...> по месту проведения испытаний <...> ракетного комплекса «Сапсан» и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS производства Норвегии», — уточняется в заявлении.

Из него следует, что ВС РФ поразили все заданные цели и уничтожили их.

Днем 18 апреля Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие страны в течение недели нанесли девять групповых ударов по объектам на Украине. Среди целей оказались предприятия военно-промышленного комплекса, инфраструктура военных аэродромов, склады с оружием и боеприпасами, места хранения дронов и безэкипажных катеров, центры подготовки операторов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отметили в ведомстве, российские бойцы применили высокоточное оружие и дроны. Все заданные объекты были успешно поражены.

Ранее военкор Поддубный обнародовал видео ликвидации диверсионной группы ВСУ в Сумской области.