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Минобороны потребовало 390 млн рублей с завода, выпускающего самолеты

Минобороны требует 390 млн рублей с изготовителя комплексов борьбы с БПЛА
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Минобороны России через суд потребовало 390 млн рублей с Кизлярского электромеханического завода, выпускающего самолеты малой авиации и комплексы для борьбы с беспилотниками. Об этом пишет РИА Новости.

Иск был принят 28 марта, его основания на данный момент неизвестны. В пресс-службе Кизлярского электромеханического завода информации об иске не сообщали.

В конце марта Минобороны подало в суд 16 исков к Военно-строительной компании (ВСК), их общая сумма составила 952 млн. Основания судебных разбирательств на данный момент неизвестны.

В декабре сообщалось, что общая сумма исков Минобороны РФ о взыскании денежных средств с Военно-строительной компании за 11 месяцев прошлого года превысила 19,2 млрд рублей. Оборонное ведомство и ВСК судятся из-за завышений стоимости работ по государственному контракту.

Ранее сообщалось, что Минобороны намерено взыскать 110 млн рублей с НПО «Алмаз».

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