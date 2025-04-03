Минобороны потребовало 390 млн рублей с завода, выпускающего самолеты

Минобороны требует 390 млн рублей с изготовителя комплексов борьбы с БПЛА

Минобороны России через суд потребовало 390 млн рублей с Кизлярского электромеханического завода, выпускающего самолеты малой авиации и комплексы для борьбы с беспилотниками. Об этом пишет РИА Новости.

Иск был принят 28 марта, его основания на данный момент неизвестны. В пресс-службе Кизлярского электромеханического завода информации об иске не сообщали.

В конце марта Минобороны подало в суд 16 исков к Военно-строительной компании (ВСК), их общая сумма составила 952 млн. Основания судебных разбирательств на данный момент неизвестны.

В декабре сообщалось, что общая сумма исков Минобороны РФ о взыскании денежных средств с Военно-строительной компании за 11 месяцев прошлого года превысила 19,2 млрд рублей. Оборонное ведомство и ВСК судятся из-за завышений стоимости работ по государственному контракту.

Ранее сообщалось, что Минобороны намерено взыскать 110 млн рублей с НПО «Алмаз».