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В Кремле отказались отвечать на вопрос о северокорейских военных в зоне СВО

Песков переадресовал Минобороны вопрос о возможном участии военных КНДР в СВО
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Cheng Dayu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление депутата Государственной думы Андрея Картаполова о том, что военных из Северной Кореи, помогавших освобождать Курскую область от Вооруженных сил Украины, могут задействовать и на других участках фронта. Слова Пескова приводит ТАСС.

Представитель Кремля переадресовал соответствующий вопрос журналистов министерству обороны России.

«Мы это традиционно не комментируем», — сказал Песков.

28 апреля президент России Владимир Путин заявил, что участие КНДР в освобождении Курской области полностью соответствует международному праву. Он подчеркнул, что прибытие северокорейских солдат соответствовало Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР от 19 июня 2024 года.

По словам Путина, «корейские друзья» действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества.

Ранее в Кремле рассказали, чем Россия может помочь КНДР.

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