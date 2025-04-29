ВСУ пытались прорваться в Курскую область в районе Гоптаровки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались проникнуть в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

Утверждается, что ВСУ пытались осуществить прорыв в районе Гоптаровки.

«В результате стрелкового боя большая часть оккупантов была ликвидирована, остальные пытались бежать вглубь Сумской области, но были уничтожены нашими артиллеристами и операторами БПЛА», — говорится в сообщении.

26 апреля президент России Владимир Путин поздравил бойцов ВС РФ с полным освобождением Курской области от украинских оккупантов и поблагодарил их за службу.

Как доложил Путину глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, зачистка территории, временно захваченной противником, продолжалась 264 дня. В ходе боев за Курскую область украинская армия потеряла более 76 тысяч военнослужащих, а также свыше 7,7 тысяч единиц военной техники. На территории региона были взяты в плен около 430 бойцов ВСУ.

Ранее появились кадры освобождения от ВСУ последнего села в курском приграничье.